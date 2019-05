Im Oktober 2017 saß Oliver Wurm vor dem Fernseher und hörte, wie jemand in einer Talkshow das Grundgesetz rühmte. Das fand er interessant und bestellte sich ein Exemplar bei der Bundeszentrale für politische Bildung, wo es das Grundgesetz umsonst gibt.

Nach der Lektüre blieben ihm zwei Eindrücke: "Ich wusste fast nichts, das war erschreckend. Und ich war echt fasziniert." Das Büchlein liegt auf einem Tisch in seinem Büro im Hamburger Schanzenviertel. Er nimmt es hoch, blättert darin und sagt: "Das sieht so piefig aus, fast würdelos, irgendwie ist das verplempert."

Mit den Gedanken fing es an. Oliver Wurm ist Sportjournalist und macht Zeitschriften, zudem Panini-Hefte mit Stadtchroniken. In einem Zimmer seines Büros liegen all die Bilder mit Sehenswürdigkeiten, die man in Tütchen am Kiosk kaufen, einkleben oder tauschen kann. 2011 gab er die Bibel als Magazin heraus. Das, dachte er, kann ich doch auch mit dem Grundgesetz machen. Zum Jubiläum des 70. Jahrestags am 23. Mai 2019 sollte es auf