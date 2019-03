Herbert Diess mag es nicht, wenn sich seine Leute zu sicher fühlen. Der VW-Chef will alles in Bewegung halten. Ständig. Deshalb schickt er seine Topmanager jetzt in eine Art Trainingslager. Hunderte Führungskräfte will er beurteilen lassen wie Studenten, die zur Zwischenprüfung antreten müssen.

Wie aus Vorstandsunterlagen hervorgeht, sollen ab April erstmals alle Markenvorstände und 377 Topleute sämtlicher Konzernmarken an einem sogenannten Executive Assessment teilnehmen. Die ­Beratungsfirma Spencer Stuart ist damit beauftragt, das Können der Spitzenkräfte zu beurteilen: darunter das "Leadership Mindset", also die Führungsstärke, die "individuelle Motivation" sowie "Leistung und Potenzial". Am Ende soll es ein Zeugnis geben, das entscheidend sein wird für die weitere ­Karriere.

Angeblich dient die Maßnahme der "systematischen Nachfolgeplanung und gezielten Personalentwicklung". Betroffene Manager argwöhnen hingegen, Konzernchef Diess wolle auf diese Weise Führungskräfte aussortieren, denen