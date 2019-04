Am Valentinstag 2017 kniet der Weltumsegler Guirec Soudée, 24, vor seiner Liebsten nieder. Dunkles Jackett, meerblaue Krawatte, in der rechten Hand hält er ein Schmuckkästchen. "Ich bin gesegnet, dieses Mädchen in meinem Leben zu haben", postet er auf Instagram, "heute Morgen hat sie ,Ja' gesagt zu weiteren gemeinsamen Abenteuern. Ich liebe dich."

Die Seemannsbraut – sie heißt Monique – starrt völlig ungerührt auf den Ring im Kästchen. "Dummes Huhn!", möchte man ihr zurufen. Aber das wäre ganz falsch. Denn die Geliebte im rotbraunen Federkleid gehört tatsächlich zur Gattung "Gallus gallus domesticus", besser bekannt als Haushuhn, und dieser Spezies schreibt die Wissenschaft seit ein paar Jahren eine Intelligenz zu, von der manches Säugetier nur träumen kann.

"Komplexe kognitive, emotionale, kommunikative und soziale Fähigkeiten" attestierte die US-Biologin Lori Marino in ihrer Studie "Denkende Hühner" dem Nutztier, das die meisten Menschen mit Frühstücksei, Brathendl und Hühnersuppe verbinden.