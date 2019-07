Eine gute Stunde bevor Verona Pooth einem Komiker namens Faisal Kawusi bei der Aufzeichnung seiner nach ihm benannten TV-Show erzählen wird, dass sie Körbchengröße C und die Handynummer von Donald Trump habe, schaut sie in einem Backstagezimmer der Produktionsfirma Brainpool in Köln an sich herunter auf ihren rechten Fuß. Der steckt in einem schwarzen Balenciaga-Schlupfschuh, lacht und sagt: "Natürlich habe ich fünf Zehen."

Der Anlass des Gesprächs ist ein Foto, das Pooth bei Instagram gepostet hat. Es steht für ihre Fähigkeit, mit Kleinkram ihre Fans zu unterhalten. Ebenso steht es für die Begabung vieler Halbprominenter, aus einem bunten Nichts etwas zu erschaffen, das einer Karriere ähnlich sieht.

Pooth trägt auf dem Bild Leggings und ein Sport-Top. Sie macht eine yogaähnliche Übung, stützt sich auf ihren linken Unterarm, das rechte Bein ist nach oben gestreckt. An ihrem rechten Fuß, so hat es den Anschein, fehlt der kleine Zeh.

Der Post wurde vom Schauspieler Armin Rohde mit "Gefällt"