Manchmal geht es durchaus noch lustig zu bei den Freunden der Paranoia, fast wie in alten Zeiten. Warum zum Beispiel geriet Angela Merkel zuletzt auf Empfängen so verdächtig ins Zittern? Und gleich zweimal gerade dann, als die Nationalhymne gespielt wurde?

Ein kleines Video auf dem YouTube-Kanal "NWOFakten" löst das Rätsel: Da hatten die Echsenwesen aus dem All offenbar ein Problem mit der Steuerung der Kanzlerin.

Merkel ist, wie Eingeweihte längst wissen, von einem dieser außerirdischen Reptilien besessen; in seinem Bann, heißt es, mache sie Politik gegen die Menschheit. Kein Wunder also, dass der Merkeldämon bei der Nationalhymne immer so zappelig wird – er kann deren patriotische "Frequenz" nicht ausstehen.

Solche Verschwörungslogik nimmt sich heute fast possierlich aus; über das kosmische Komplott der Reptiloiden gibt es dicke Bücher zu lesen. Es ist der Musterfall vergleichsweise harmloser Spökenkiekerei, die lange niemand ernst nahm.

Nun aber sieht es aus, als würden Verschwörungsgläubige