Dieses Schweigen. Dieses unerträgliche Schweigen, diese Mauer, an der alles abprallte. Wie geht es dir? Stille. Was denkst du? Stille. Was fühlst du? Stille. Sein lautes Schweigen, das über den Esstisch kroch, das Schweigen, das jeden in der Familie quälte, am meisten ihn selbst, es klingt nach, als Echo aus der Vergangenheit, bis heute.

Mein Vater war ein sehr stiller, man sagt wohl introvertierter Mann. Man konnte von ihm alles haben, ohne dass er je etwas zurückforderte, nur eines nicht: sein Innerstes. Hochsensibel, aufmerksam, gutmütig, selbstlos, sozial, hilfsbereit, fleißig, bescheiden, durchaus streng, diszipliniert, bei jedem beliebt – aber eben so in sich gekehrt. Zum Verzweifeln. Vor allem für Kinder.

Er war neun Jahre alt, als es abends an die Tür klopfte. Der Dorfvorsteher trommelte alle zusammen. Man solle aufbrechen, Frauen und Kinder, nur das Nötigste packen, die Männer aber, die sollten bleiben und den Russen als Volkssturm eine Mistgabel entgegenstrecken. Es war Mitte Januar