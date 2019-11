Um 23.35 Uhr in einer Samstagnacht wählt Barbara Freitag die Nummer der Polizei. Sie fleht die Beamten an, einen Streifenwagen zum Seniorenheim am Zernsee zu schicken. Es ist ein Akt der Notwehr.

Mehr als eine Stunde lang ist sie schon durch die Gänge gelaufen, auf der Suche nach einer Pflegekraft. Das Stationszimmer im Erdgeschoss ist verwaist, die Terrassentür in den Garten steht weit offen, die Medikamentenschränke sind unverschlossen. Kein Angestellter ist zu sehen.

Barbara Freitag ist an diesem Abend noch spät in das Haus am Zernsee gekommen, um ihre Mutter Ruth zu besuchen. Die Seniorin kann nicht schlafen, sie wälzt sich unruhig hin und her. Im Badezimmer entdeckt Freitag das mobile Telefon für die Pflegekräfte der Station. Ein Mitarbeiter muss es vergessen haben. Niemand scheint es zu vermissen.

Nach einer Weile blinkt die erste Zimmernummer auf dem Display auf. Wer in der Nacht Schmerzen hat oder Unterstützung beim Toilettengang braucht, kann die Pflegekräfte per Knopfdruck rufen.