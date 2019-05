SPIEGEL: Die VHS Darmstadt feiert in diesem Jahr 100-jähriges Bestehen, 1919 wurden so viele Volkshochschulen gegründet wie in keinem anderen Jahr. Wieso?

Krutsch: In jenem Jahr wurde das Recht auf Volksbildung in die Weimarer Verfassung aufgenommen. In der jungen Demokratie sollten Bürger mündig und aufgeklärt sein, um an ihr teilzunehmen. In Darmstadt gab es schon im Gründungsjahr ein vielfältiges Kursangebot, zum Beispiel „Goethes Faust in Zusammenhand mit seiner Weltanschauung“, „Mutter und Kind im Recht“, oder einen Kurs zum Gebrauch des Mikroskops. Die Bevormundung aus der Kaiserzeit sollte vorbei sein. Zudem sollten mehr Menschen Zugang zur Bildung finden. Darum geht es bis heute, deshalb gibt es Volkshochschulen.

SPIEGEL: Was hat sich seit damals verändert?

Krutsch: Wir müssen heute eher kürzere Formate anbieten statt lange Seminarreihen. Zudem stehen wir in Konkurrenz zu anderen Lernmöglichkeiten, dem Internet zum Beispiel. Wer heute nicht in der Gruppe lernen möchte, lernt ja nicht