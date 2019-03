Alles an diesem Laden ist laut und grell und eine einzige Zumutung: der süßliche Duft, der einem in die Nase steigt, sobald man den Flagship Store am New Yorker Broadway betritt. Die Sprüche an den Wänden ("Hello, Sexy"). Die kreischbunten Push-up-BHs und die durchsichtigen Höschen mit Schleife am Po.

Bevor man sich wehren kann, hat einem die Victoria's-Secret-Verkäuferin ein Maßband um den Brustkorb geschnürt. Sie wolle sichergehen, dass man die richtige Größe anprobiere, sagt Sutherland, eine zierliche Afroamerikanerin. Später in der Umkleidekabine kennt auch ihre Kollegin keine Scheu: Ob sie mal kurz die Brust in dem BH zurechtrücken dürfe, mit dem man gerade vorm Spiegel steht? Ihre Hand wandert ins Körbchen. Ein Griff, das Dekolleté sitzt.

Mit dem Versprechen, selbst Kristie aus Kentucky in einen Vamp zu verwandeln, hat Victoria's Secret eine Marke mit globaler Strahlkraft geschaffen, das größte Wäschelabel der Welt. Auch in Deutschland kennt jeder, der sich irgendwie für Popkultur interessiert,