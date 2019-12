Die vergangene Dekade war geprägt von Brüchen, Aufständen und Protesten, von sozialer Wut und dem Siegeszug des Populismus. Es war auch das Jahrzehnt der gefallenen Stars, der Antihelden und Hoffnungsträger, deren Karrieren abrupt endeten. Verschwörungstheorien wanderten in den Mainstream, Clowns stiegen in die Politik auf, Boxer wurden zu Revolutionären und Nerds zu Ikonen. In einer Serie porträtieren SPIEGEL-Korrespondenten und -Reporter die Außenseiter und Nebenfiguren, die die Zehnerjahre beeinflussten.



Er hätte es leichter haben können. Er hätte in einem Penthouse mit Elbblick in Hamburg leben können, hin und wieder ein paar Homestorys in der "Gala" mit seiner Frau Natalia und den Kindern, zwischendurch Showkämpfe, vielleicht Nebenrollen im "Tatort" oder in Til-Schweiger-Filmen. Stattdessen kandidierte Vitali Klitschko als Bürgermeister seiner Heimatstadt Kiew und wurde auch noch gewählt.

Was treibt diesen Mann?

Klitschko, knapp fünf Jahre älter als sein Bruder Wladimir, hat sich