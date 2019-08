SPIEGEL: Herr Bouffier, Ihr Bundesland war zuletzt mehrmals in den Schlagzeilen wegen gravierender Straftaten. Hat Hessen ein Sicherheitsproblem?

Bouffier: Es gab in letzter Zeit drei Fälle bei uns, die herausragen und uns fassungslos machen, zuletzt der Mord an dem kleinen Jungen, der am Hauptbahnhof in Frankfurt auf die Gleise gestoßen wurde. Aber neben solchen schlimmen Einzelfällen gibt es auch das Gesamtbild, und hier zeigen alle Zahlen, dass Hessen zu den sichersten Bundesländern gehört. Wir haben die Polizei drastisch ausgebaut, die Mittel für den Verfassungsschutz vervierfacht, und wir investieren viel in die Kriminalitätsprävention.

SPIEGEL: Der Mord an Ihrem Parteifreund Walter Lübcke, der Anschlag auf einen Eritreer in Wächtersbach, die Drohungen gegen eine Frankfurter Rechtsanwältin aus Polizeikreisen – gibt es in Hessen nicht doch ein größeres Problem mit Rechtsextremismus, als man gedacht hätte?

Bouffier: Ich war mit Walter Lübcke über 40 Jahre befreundet, dieser Mord hat mich