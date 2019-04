Krise, morgens um acht. Am 13. April 2018 sitzen in Wolfsburg ein paar der wichtigsten VW-Manager zusammen. Wo stehen wir beim neuen Modell, wo klemmt es? Es gibt da einen Bericht und in dem Bericht ein Blatt, zwei Tage alt, mit dem Aufdruck "Vertraulich". Das Blatt zeigt eine Zackenlinie, die steil nach oben zieht – es ist die Zahl der Fehler, die in einem Prototypen mit dem Kürzel VW 380 stecken.



Dieses Modell ist nicht irgendein Auto, es ist der Volkswagen schlechthin: der Golf, die achte Generation, die im Herbst 2019 auf den Markt kommen soll. Der Golf steht damals bei 2310 Fehlern; noch sieht es so aus, als kämen die Ingenieure damit klar. Denn neben der steigenden Fehlerkurve zeigt eine dicke rote Linie nach unten. Das ist der Plan. Bis März 2019 soll der Berg abgebaut sein. Auf Null. Aber daraus wird nichts, wie Monate später neue interne Berichte zeigen.

Im Juli melden die Entwickler 3194 "offene Gesamtfehler"; es sind mehr geworden, nicht weniger. Im August 4111. Im Oktober sind es nur noch 3512, aber das ist schnell erklärt: weniger neue Elektronik – weniger Fehler. Die Ingenieure haben, den Papieren zufolg, kapituliert.