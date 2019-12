Wer kennt eigentlich noch Scarlett O'Hara? Für alle, die älter als 50 sind, die mit nur drei Fernsehkanälen aufwuchsen und mit einem Programm, in dem unentwegt alte Filme wiederholt wurden, ist Scarlett unvergesslich. Sie ist die Heldin in dem Roman "Vom Winde verweht". Margaret Mitchell veröffentlichte ihn 1936. Die Liebesgeschichte von Scarlett O'Hara und Rhett Butler spielt in den amerikanischen Südstaaten zur Zeit des Bürgerkriegs: Plantagen, Feste, Sklaven, Kriegsbegeisterung, verlorene Schlachten, das brennende Atlanta, Not und Tod und Armut, die Befreiung der Sklaven, der Wiederaufstieg weißer Südstaatler – aber kein Happy End für Scarlett und Rhett.

In den USA war das Buch ein so großer Erfolg, dass es sich innerhalb weniger Monate eine Million Mal verkaufte. Schon ein Jahr später erschien es auf Deutsch,

für kurze Zeit, 1941 verboten die Nazis die Verbreitung, mit dem Kriegseintritt der Amerikaner galt ein Verbot für amerikanische Druckerzeugnisse. In den USA kam währenddessen der