Zu den Vorteilen eines Familienclans gehört, dass man als Boss die Scheißjobs nach unten delegieren kann. Im Clan von Donald Trump landen solche Aufgaben häufig bei Donald Junior, seinem ältesten Sohn. Anfang November twitterte daher Donald Junior einen Link zu einem Artikel der rechten Krawallplattform Breitbart. Es ging um den Mann, der Ende August mit seinen Enthüllungen ein mögliches Amtsenthebungsverfahren gegen den Präsidenten ins Rollen gebracht hatte: den Whistleblower. Trump hält den Mann für einen Spion, den er am liebsten wegsperren würde.

Die Breitbart-Story enthielt nicht nur den angeblichen Namen des Whistleblowers. Sie bot den Lesern auch gleich eine Deutung an, warum der Mann sein Wissen mit dem US-Kongress geteilt hat und damit in Kauf nahm, dass die Öffentlichkeit davon erfährt: Der Whistleblower, heißt es in dem Breitbart-Stück, sei ein CIA-Analyst und habe regelmäßig mit Funktionären der Demokraten in Kontakt gestanden, ein Karrierebeamter, der unter Barack Obama im Weißen