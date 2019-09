SPIEGEL: Frau Groß, Sie haben sich als erste Frau in Ostdeutschland einen Michelin-Stern erkocht und betreiben seit knapp vier Jahren ein etwas schräges Restaurant auf dem Land, am Stadtrand von Erfurt. Was erwarten Ihre Gäste?

Groß: Keine Ahnung, ich mache nur ein Angebot. Wer zu mir kommt, soll genießen, muss aber auch mein Pippi-Langstrumpf-Ambiente mögen. Manche sind da schon erst mal irritiert, es gibt kein großes Gewese um das Essen, und zum Schaulaufen für Wichtigtuer eignet sich mein Restaurant auch nicht.

SPIEGEL: Geht, wer in der "Bachstelze" gegessen hat, glücklicher, als er kam?

Groß: Das hoffe ich, aber ich bin ja kein Messias. Aber wenn du dich einlässt auf ein paar Stunden "Bachstelzen"-Kurzurlaub, dann wirst du schließlich mit einem angenehmen Völlegefühl den kleinen Weg runterrollern und denken, ach ja, war ein schöner Abend.

SPIEGEL: Die Portionen sind üppig, Vorspeisen und Hauptgericht so bemessen und komponiert, als wäre jeder einzelne Gang ein eigenes Menu. Was ist die