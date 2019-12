Was sie gerade erlebe, sei ihr "schlimmster Albtraum", postet Miriam Kuhn am 5. Dezember in einer Facebook-Gruppe, das war etwa zwei Wochen nach ihrer Bauchoperation. Als hätte man sie "zum Sterben abgelegt", so fühle sie sich.

Fünf Tage nach der OP habe der Chirurg sie erneut aufgeschnitten. Wie eine Ewigkeit sei es ihr vorgekommen, bis es so weit war, dass "ich mich nicht mehr winde und schreie und kotze vor Schmerzen".

Inzwischen ist Kuhn aus dem Krankenhaus entlassen worden und voriges Wochenende nach Hause zurückgekehrt. Ihren wirklichen Namen mag sie hier nicht lesen. Zu viel Leid, zu nah dran alles, sie brauche nun Ruhe. Habe immer noch schlimme Schmerzen.

Der Ort, an dem Kuhns Albtraum wahr wurde, ist ein OP-Saal des Evangelischen Krankenhauses Mettmann nahe Düsseldorf. Durchgeführt hatte den Eingriff der Gefäßchirurg Wilhelm Sandmann, 77. Damit dürfte Kuhn einer der jüngsten Fälle des Mediziners sein - eine Patientin, die außer sich ist vor Entsetzen über das, was ihr geschah.

Bald