VW, BMW und Daimler haben die Regierung beim Klimaschutz überholt

Es ist einer der geheimsten Orte der Autoindustrie: die "Walhalla", das Innerste des VW-Konzerns. Hier, in einem turnhallengroßen Raum mitten im Wolfsburger Werk, zeigt der Autobauer jene Modelle, die die Öffentlichkeit noch nicht sehen soll. Wer hineinwill, muss drei Sicherheitsschleusen passieren.

An diesem Donnerstagmorgen wird ein älterer Herr aus China hineingelassen. VW-Chef Herbert Diess persönlich begleitet seinen Gast.

Es ist Wan Gang, bis vor Kurzem Wissenschaftsminister der Volksrepublik. Im Auftrag der Staatsführung in Peking ersann Wan zur Jahrtausendwende jene Strategie, mit der Chinas Autoflotte elektrifiziert wird. Eine US-Wirtschaftsagentur sah in ihm schon den wahren Elon Musk – in Anspielung auf den Chef des Elektroautoherstellers Tesla.

Diess und seine Leute wollen an diesem Vormittag vermutlich Eindruck schinden. Auf vier Meter hohen Bildschirmen erscheinen E-Fahrzeuge in Originalgröße. Die Modelle sollen schon bald in Großserie gehen, und das zu "erschwinglichen Preisen",