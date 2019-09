An einem Sommertag vor einigen Wochen bekam die Staatsanwaltschaft Braunschweig hohen Besuch. Herbert Diess, 60, war angerückt, in Begleitung von zwei Anwälten. Der VW-Chef wollte eine Aussage machen. Seine Befragung dauerte mehrere Stunden, bis in den Abend hinein. Der VW-Chef wollte loswerden, was er seit Monaten im kleinen Kreis immer wieder beteuert: Dass er sich in der ganzen VW-Affäre nichts habe zuschulden kommen lassen.

Die Charme-Offensive verfehlte ihre Wirkung.

An diesem Dienstag hat die Staatsanwaltschaft Braunschweig Anklage gegen den VW-Chef erhoben, genau wie gegen seinen Vor-Vorgänger Martin Winterkorn, 72. Mitangeklagt ist außerdem Hans Dieter Pötsch, 68, der frühere Finanzchef und heutige Aufsichtsratsvorsitzende des Autokonzerns.

Diess, Pötsch und Winterkorn unter Anklage – der Dieselskandal hat sich damit endgültig in das Spitzenmanagement von Europas größtem Autokonzern gefressen.

Das Trio, so der Vorwurf, habe die VW-Aktionäre viel zu spät über den Dieselskandal informiert, ihnen das Ausmaß des drohenden Schadens absichtlich und viel zu lange verschwiegen. Um einen Kurssturz der Aktie zu verhindern.