Am Dienstagabend haben sich etwa 300 Zuschauer im Veranstaltungssaal der "Leipziger Volkszeitung" versammelt. Es ist brüllend heiß unter dem Glasdach des Verlagshauses, wo Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) auf dem Podium einen Wahlkampftermin absolviert. Auf eine Wand im Saal ist die Titelseite der Regionalzeitung vom 8. Juni projiziert, das Titelfoto zeigt den sächsischen Regierungschef im Gespräch mit Russlands Präsidenten Wladimir Putin.

Gut einen Monat vor der sächsischen Landtagswahl blickt der Ministerpräsident zufrieden auf das Treffen zurück. "Es kam dann sehr viel in Bewegung", sagt er stolz. Putin empfing Kretschmer am Rande des internationalen Wirtschaftsforums in Sankt Petersburg. Zuvor hatte der sächsische CDU-Politiker gefordert, die EU-Wirtschaftssanktionen gegen Russland aufzuheben. Die anderen ostdeutschen Ministerpräsidenten hätten sich angeschlossen, erinnert sich Kretschmer, "auch der Kollege Weil aus Niedersachsen, die deutsche Wirtschaft, viele Initiativen".