Als sich die Flammen durch den Wald bei Lübtheen fressen, erinnern dumpfe Explosionen die Feuerwehrmänner und -frauen daran, dass dieser Brand nicht so ist wie jeder andere. Wie ein Silvesterabend klinge es, wenn das Feuer die alte Munition im Boden zum Detonieren bringe, sagt Stefan Geier, 50 Jahre alt, Tischler und freiwilliger Feuerwehrmann. "Man hört es in weiter Ferne knallen, aber man sieht es nicht."

Geier war beim Großbrand nahe Lübtheen einer von drei Einsatzleitern der Feuerwehr. Es war sein dritter Löscheinsatz in einem munitionsverseuchten Gebiet in nur einem Jahr. Immerhin habe er jetzt Erfahrung mit solchen Lagen, sagt Geier. Erst wenn die Flammen nah genug an die sicheren Wege gerückt seien, könne die Feuerwehr am Boden löschen. "Man muss sich daran gewöhnen, dass sich das Feuer unkontrolliert ausbreitet, bis man es bekämpfen kann."

Mittlerweile gilt der größte Brand in der Nachkriegsgeschichte Mecklenburg-Vorpommerns als gelöscht. Etwa eine Woche lang wütete das Feuer auf