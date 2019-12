Elfed Wyn Jones hatte nie ein Problem mit Elvis. Bis zum 3. Februar 2019. An diesem Tag tauchte der Name des King of Rock'n'Roll als Graffito auf einer halb zerfallenen Mauer an der A487 auf, nahe der walisischen Westküste. "Ich hatte eine unglaubliche Wut im Bauch", sagt Jones.



Er sitzt in einem Café in der Hafenstadt Aberystwyth, ein stämmiger Kerl, 22 Jahre alt, mit einem dichten roten Vollbart und einem walisisch gefärbten Englisch, den Engländer oft mit einem russischen Akzent verwechseln. "England denkt immer zuerst an sich selbst", sagt er.

Jones hatte mit dem Elvis-Schriftzug deshalb ein Problem, weil er ein Graffito überdeckte, das dort seit Jahrzehnten zu lesen war:"Cofiwch Dryweryn" stand auf der Mauer, übersetzt bedeutet das: "Erinnert euch an Tryweryn".

Ein Aktivist hatte den Schriftzug in den Sechzigerjahren auf die Mauer gemalt, um der Flutung des Tals Tryweryn in Nordwales zu gedenken. Der künstliche See, der dadurch entstanden war, sollte als Wasserreservoir für die englische Großstadt Liverpool dienen. Dafür musste ein Damm gebaut werden, außerdem wurden 48 Einwohner eines der letzten rein walisischsprachigen Dörfer zwangsumgesiedelt, Capel Celyn.

Die Flutung des Tals ist eine Geschichte, die perfekt in die Erzählung der walisischen Nationalisten passt: Das übermächtige Westminster unterdrückt das kleine Wales. Noch am selben Februartag, als der Elvis-Schriftzug erschien, organisierte Elfed Wyn Jones mit Freunden Farbe und Pinsel, rot und weiß, um das Graffito zu übermalen. "Während wir malten, haben die vorbeifahrenden Autofahrer gehupt, als würden sie Beifall klatschen." Am nächsten Tag standen auf der Mauer wieder die Worte "Cofiwch Dryweryn".