Wir leben in zukunftslosen Zeiten. Die Gesellschaft drängt sich in Panik an der Abbruchkante der Welt, und keiner weiß, wohin oder woher Rettung kommen könnte. Wohlmeinende Zukunftsfreunde, so scheint es, finden schon in der Erhaltung des Bestehenden ihre strahlendste Utopie. Die Bäume. Die Demokratie. Die Europäische Union. Erhalten. Erhalten, irgendwie. Vereint im Abwehrkampf gegen die Gefahren der Zukunft. Die Utopisten von heute sind im Herzen konservativ. Genügt das, um eine Gesellschaft zusammenzuhalten? Ist dieses dünne Band nicht einer der Gründe für die große Gereiztheit, die unsere Welt erfasst hat? Für die blitzartige Bereitschaft, dem Opponenten augenblicklich eine Keule über den Kopf zu ziehen, wenn er einen Widerspruch andeutet?

Wer soll denn da helfen, wenn nicht die Leute, die sich sozusagen beruflich mit anderen Welten beschäftigen? Die Fiktionären, die Dichter, die Möglichkeitsmenschen? Denen am Anfang ihres Schreibens die tatsächliche Welt nicht genügte und die sich deshalb