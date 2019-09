Wann Eltern ihre Kinder loslassen sollten

Dieser Text gehört zur Reihe "Bestseller von SPIEGEL+", er ist zuerst erschienen im SPIEGEL 33/2013.



Seit ein paar Jahren unterteilt der Gymnasialdirektor Josef Kraus, 64, seine Arbeitstage in zwei Hälften.

Die erste, die Schülerhälfte, beginnt mit dem ersten Schulgong, in der Regel verläuft sie problemlos. Was Kraus neben seiner normalen Arbeit vormittags über den Weg läuft, ist meist nicht der Rede wert: Mal raufen zwei Jungs auf dem Gang, mal nimmt ein Lehrer einem Schüler im Unterricht das Handy ab. Aber das war's dann auch schon.

Die zweite, die Elternhälfte, beginnt gegen 14.15 Uhr, mit dem Telefonläuten im Sekretariat. Dann sind Mama oder Papa am Apparat. Sie beurteilen das, was am Vormittag geschehen ist, meist anders als Josef Kraus. Das Raufen? War eine Körperverletzung. Das Abnehmen des Handys im Unterricht? Diebstahl.

Diebstahl? Klar, was sonst.

Josef Kraus ist seit über 30 Jahren im Schuldienst, als Lehrer, als Psychologe und seit 18 Jahren als Direktor. Kraus ist außerdem Präsident