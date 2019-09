Bei der Affäre geht es im Kern um 16 Milliliter Urin in zwei Flakons und die Interpretation dessen, was sich darin befindet. In den Händen des Richters liegt nun ein gentechnisches Gutachten, das er für die Klärung des Falls beauftragt hatte. Es gibt Aufschluss über den Gehalt an DNA in den Urinproben. Und es macht den Fall Schwazer noch komplexer.

Aus dem Gutachten kann der Eindruck entstehen, dass Schwazers Dopingprobe manipuliert worden ist. Wollte jemand ihm und seinem Trainer etwas unterschieben? Und wenn ja, warum? Involviert in den Fall ist auch das weltbekannte Kölner Dopinglabor.

Der DNA-Gehalt sei auffällig, urteilt Gutachter Giampietro Lago, Laborleiter einer Carabinieri-Sondereinheit in Parma. Er hatte Schwazers Urin untersucht, führte Tests mit 100 Freiwilligen durch. Sein Ergebnis: Die bei Schwazer festgestellten Werte seien mit physiologischen Faktoren nicht erklärbar.

Schwazer, die Stirnfalten zu tief für sein Alter, der Blick starr, galt als Ausnahmetalent, als bester Geher der Welt. Mit 14 Jahren beginnt er mit dem Leistungssport, mit 20 ist er der jüngste Leichtathlet seines Landes, der eine WM-Medaille holt: Bronze 2005 in Helsinki. 2008, Schwazer ist 23, der Höhepunkt: Olympiagold in Peking. Südtirol verehrt ihn als Helden.

Es folgen eine Depression – und Doping. Erfolg komme oft nicht allein durch Training, lernt Schwazer von Kollegen. 2011 erzählen ihm russische Athleten während der WM in Südkorea bei einem Bier von ihren Bluttransfusionen. Schwazer will Waffengleichheit.

Es beginnt mit einer Testosteron-Creme, die er online bestellt. Die erhoffte Wirkung bleibt aus, er setzt sie ab. Er fliegt ins türkische Antalya, kauft sich in einer Apotheke das Blutmittel Erythropoetin. Epo, der Klassiker in vielen Ausdauersportarten.

Ab März 2012 injiziert Schwazer sich das Mittel in die Armvene, qualifiziert sich für Olympia in London. "Ich ekelte mich vor mir selbst", sagt er heute. Niemand in Italien scheint ihm zu misstrauen, mit einer Ausnahme: Alessandro Donati, ein Sportwissenschaftler und Italiens Symbolfigur für den sauberen Sport. Schwazers Verhalten sei auffällig, meldet Donati der Wada. Als am 30. Juli die Kontrolleure bei Schwazer klingeln, ist ihm klar, dass er positiv auf Doping getestet werden wird, am Vortag hat er sich zuletzt Epo injiziert. Keine zwei Wochen später steigt der olympische 50-Kilometer-Wettbewerb in London, ohne ihn.

Er wird für drei Jahre und neun Monate gesperrt, verliert die vielleicht besten Jahre seines Sportlerlebens. Und will es doch wissen. Dieses Mal absolut sauber, sagt er. Ausgerechnet mit der Hilfe seines Überführers Donati. "Würden Sie sich die Hände schmutzig machen und mich trainieren?", fragt Schwazer. Donati sagt zu, unter einer Bedingung: "Du musst aussagen, was du weißt."

Donati, 72, die Haare seitlich gescheitelt, die Statur schmächtig, einst selbst Läufer, arbeitete viele Jahre für das italienische Olympiakomitee und als Trainer für den Verband. Seine Erfahrung: Doping wird von einigen Kollegen und Funktionären geduldet, manchmal gezielt gefördert.

Schwazer lässt sich auf den Deal mit Donati ein. Donati war bereits 2012, im Zuge Schwazers erster Sperre, von der Wada als Berater beauftragt worden und hatte Zugang zu konfisziertem Material, auch zur Festplatte des Mannschaftsarztes, der gleichzeitig einer der höchsten Anti-Doping-Beauftragten der IAAF ist. Darin stößt Donati auch auf mehr als 12.000 Blutwerte von Leichtathleten, viele sind auffällig. Hätte man Schwazer nicht überführt, wäre dieser Verbandsarzt wohl nie durchsucht worden – und später nicht zu einer Haftstrafe verurteilt worden, gemeinsam mit zwei anderen Mitwissern. Schwazer sagte 2015 im Prozess als Kronzeuge aus.

Schwazer zieht nach Rom und trainiert mit Donati fünf Stunden täglich. Mithilfe einer Klinik lässt Donati unangekündigte Kontrollen durchführen. 35-mal wird Schwazers Blut untersucht.

Im Mai 2016, Schwazers Sperre ist gerade abgelaufen, gewinnt er bei der Teamweltmeisterschaft in Rom über 50 Kilometer, mehr als dreieinhalb Minuten vor dem Zweiten. Es ist seine Qualifikation für die Olympischen Spiele in Rio de Janeiro.