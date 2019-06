Als der amerikanische Präsident Woodrow Wilson am 13. Dezember 1918 nach einer neuntägigen Schiffsreise in Brest an Land ging und in einem Cabriolet durch die Stadt fuhr, empfingen ihn französische und amerikanische Soldaten freudig. Sie riefen "Vive l'Amérique!" und "Vive Wilson!". Es lebe Amerika, es lebe Wilson. Am nächsten Tag in Paris war seine Ankunft "spektakulär", schreibt sein Biograf John Milton Cooper, Jr. "Horden jubelnder Menschen füllten die Bürgersteige und hingen aus jedem Fenster."

Ein Vertrauter Wilsons notierte in seinem Tagebuch: "Die Franzosen glauben, dass er mit einem Hauch von Zauberei den Tag der politischen und industriellen Gerechtigkeit herbeiführen kann. Wird er das? Kann er das?"

Auch die Deutschen hofften damals auf den US-Präsidenten, zudem die Ungarn, die Italiener, die Chinesen, die Afrikaner in den Kolonien. Es war eine Stunde null der Weltgeschichte, der Erste Weltkrieg war vorbei, die Menschen betrauerten 15 Millionen Tote, vier Reiche waren zusammengebrochen,