Warum die Brexit-Verschiebung so gefährlich ist

Der neue britische Reisepass sieht fast so aus wie der alte. Er ist burgunderrot, der Umschlag zeigt den englischen Löwen und das schottische Einhorn, die stolz das Wappen des Königreichs umklammern. Darauf die Worte "Honi soit qui mal y pense" – übersetzt: Ein Schuft, wer Böses dabei denkt.

Bei genauer Ansicht fällt jedoch auf, dass auf dem Dokument die Wörter "European Union" fehlen. Seit dem 30. März – dem Tag, an dem eigentlich Großbritanniens glorreiche Zukunft außerhalb der EU beginnen sollte – lässt sie das Innenministerium entfallen. Es ist der erste Schritt auf dem Weg zu neuer alter Pracht. Von Ende des Jahres an soll der Reisepass des Vereinigten Königreichs wieder in traditionellem Blau und Gold leuchten.

So weit die Theorie. Kann aber auch sein, dass diese Ankündigung – wie so viele in der nicht enden wollenden Brexit-Saga – ein wenig voreilig erfolgt ist.

Seit Donnerstag gibt es ein neues Brexit-Datum. Nach einem Sitzungsmarathon in Brüssel einigten sich 27 EU-Mitglieder und