Warum die Niederländer Klimaschutz können und wir nicht

Die Energiewende in den Niederlanden begann mit einem Erdbeben – im buchstäblichen Sinn. Am 16. August 2012 um 22 Uhr 31 wackelte der Boden in der kleinen Gemeinde Huizinge nahe Groningen. Die Schockwellen des Bebens mit einer Stärke von 3,6 auf der Richterskala wirken bis heute nach. Sie sorgen dafür, dass die Niederlande ihre Energieerzeugung bis ins Jahr 2030 radikal umkrempeln.



Denn die Erschütterungen hatten keine natürliche Ursache, sie wurden ausgelöst von den Erdgasförderungen im größten Gasfeld Europas, das sich unter Friesland und Groningen erstreckt. Unzählige Beben folgten. Gehöfte, Häuser und Betriebe wurden beschädigt und zerstört. Die Regierung unter Ministerpräsident Mark Rutte beschloss den Ausstieg.

Zuständig für diese nationale Kraftanstrengung ist Eric Wiebes, der Wirtschafts- und Klimaminister des Landes, der wie kaum ein anderer Politiker seines Landes für den Pragmatismus in der Politik der Niederlande steht. Ein Pragmatismus, von dem sich Deutschland eine Menge abschauen kann.