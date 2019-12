Das Oberdeck des roten Busses ist gut gefüllt an diesem Montagmorgen. Stadtführerin Martina Scheuren sitzt in der ersten Reihe, Sonnenbrille auf der Nase, Mikrofon in der Hand. Der Stadtrundfahrtbus passiert eine Baugrube in der Hamburger HafenCity, Scheuren erzählt, dass man ein Instrument spielen können müsse, um in einem bestimmten Haus nahe der Elbphilharmonie eine Wohnung zu bekommen. Als der Bus an einem Luxustierbedarfladen im Schickimicki-Stadtteil Pöseldorf vorbeifährt, erklärt Scheuren, was dort ein Hundenapf kosten kann.

Sie liebt es, Anekdoten zu erzählen. Und sie stellt sich gern auf ihre Kundschaft ein: Firmenausflügler, Mehrgenerationenfamilien aus Bayern, Schulklassen, Kreuzfahrer oder Junggesellen, die aus der Fahrt einen Trinkmarathon machen. Doch am 6. Januar 2020 ist Schluss für Scheuren und ihre rund 60 Kollegen, die auf den 20 roten Doppeldeckerbussen in der Hansestadt als Stadtführer arbeiten. Sie werden dann nur noch sehr sporadisch eingesetzt.

Statt flotter Sprüche