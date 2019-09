Das vertrauliche Schreiben, das ein Mitarbeiter der Uefa am 15. Dezember 2016 für das Topmanagement verfasste, trug eine nüchterne Bezeichnung: "Internal Memo". Nichts von alldem, was dort aufgeführt war, sollte nach außen gelangen. Dazu war der Fall zu brisant. Denn er dokumentiert ein Ausmaß an Misswirtschaft, das die Uefa auf eine Stufe mit dem Fußballweltverband stellt. Und viel tiefer als die Fifa kann eine Institution kaum sinken.

In dem Papier ging es um Zahlungen an den Fußballverband der Ukraine (FFU). Demnach hatte die Uefa mehr als 15 Jahre lang Geld, das eigentlich der FFU oder ukrainischen Vereinen zustand, an eine Firma auf den Britischen Jungferninseln überwiesen – einem Steuerparadies in der Karibik. Der Name der Firma: Newport Management Limited.

Wer hinter der Newport steckte, hatte bei der Uefa bis Ende 2016 offenbar niemand hinterfragt. Doch nun stand ein Verdacht im Raum. Der Mann, der die Newport kontrollierte, war laut dem "Internal Memo" womöglich Igor Surkis, ein einflussreicher Oligarch in der Ukraine.