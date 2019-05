Ein Mann in moosgrüner Jacke sucht mit dem Fernglas den Himmel über Brandenburg ab und überlegt, was das eigentlich für ein Vogel ist, nach dem er fahndet. "Der Schreiadler", sagt er dann, "ist ein Pragmatiker." Der Mann mit dem Fernglas ist es auch.

Es ist früher April, Thomas Krumenacker, Vogelschützer, Fotograf, Journalist und im Moment vor allem Horstbetreuer, wartet auf die Rückkehr des Paares, das den Horst hoch über ihm bewohnt. Natürlich bangt er, ob die beiden es geschafft haben. Ob sie die Reise in den Süden überlebt haben. Das tut er immer, aber seit Dieters Tod noch mehr.

Dieter, so hieß ein Schreiadler, der nicht wiederkehrte. Sein Tod ist traurig, hat aber, was Krumenacker zu nutzen weiß, das Interesse an Dieter und seinesgleichen verstärkt. Dass es Schreiadler überhaupt gibt, war über Ornithologenkreise hinaus wohl wenig bekannt. Es gibt ja auch nicht viele: schätzungsweise 20.000 Brutpaare weltweit, etwa 90 Paare in Mecklenburg-Vorpommern, 20 in Brandenburg. Ständig schreien