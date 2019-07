Warum ein Frankfurter Anwalt nicht zur Beerdigung seines Sohnes reisen darf

Frankfurt am Main, in einem Saal in der Nähe des Römers. Auf einem hohen Tisch mit einer Decke aus rotem Samt steht das Foto eines jungen Mannes, er trägt eine Uniformmütze der Freiwilligen Feuerwehr Frankfurt. Der junge Mann ist tot, gestorben vier Wochen zuvor, im Alter von 20 Jahren, bei einem Verkehrsunfall in Virginia, USA.

Auf Einladung seines Vaters sind an die hundert Verwandte, Freunde und Weggefährten zusammengekommen. Es ist eine Abschiedsfeier - und eine politische Demonstration. An die Wand über dem Gedenkbild ist ein Foto des amerikanischen Präsidenten Donald Trump projiziert, darüber steht: "US-Menschenrechtsverletzung".

Der Vater ist der Frankfurter Anwalt Shahram Iranbomy. Er wurde 1967 in Iran geboren und lebt seit gut 40 Jahren in Deutschland. Regelmäßig vertritt er Menschen, die wie er aus dem Nahen Osten stammen, vor allem in Diskriminierungsfragen. Nun ist er selbst zum Fall geworden: Obwohl sich Politiker aus den USA und Europa dafür einsetzten, dass er zur Beerdigung