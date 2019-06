Warum es wichtig ist, vergessen zu können

Im Sommer 2000 erhielt James McGaugh, Neurobiologe an der University of California in Irvine, eine E-Mail. Sie könne sich an jeden einzelnen Tag seit ihrem 14. Lebensjahr erinnern, schrieb darin eine Frau namens Jill Price; an alles also, was sie in den letzten mehr als 20 Jahren getan, gedacht, gefühlt hatte. Nichts davon, kein einziges Detail, habe sie vergessen.

Der Neurobiologe lud Price zu sich ein, unterzog sie fünf Jahre lang diversen Untersuchungen, machte ihren Fall unter dem Pseudonym AJ öffentlich und gab ihrer ungewöhnlichen Fähigkeit einen Namen: "hyperthymestisches Syndrom", nach dem griechischen Wort für "Supergedächtnis".

Für die wenigen Betroffenen allerdings, es sollen weltweit rund 80 sein, ist ein derart lückenloses Gedächtnis alles andere als super. Es ist eine Krankheit. Denn ähnlich verheerend, wie es für Betroffene von Demenz, Amnesie oder organischen Hirnschäden ist, sich nicht mehr erinnern zu können, ist es für Menschen mit hyperthymestischem Syndrom, nicht vergessen