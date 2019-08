Warum ich vom Ergebnis meines Gentests enttäuscht bin

Ich glaube, die meisten Menschen wissen ganz genau, wo sie eigentlich herkommen. Vom Herzen her. Ich zum Beispiel bin Russe. Mein Russisch ist etwas eingerostet, aber die Seele funktioniert einwandfrei. Mir war also klar, welche Ergebnisse der Gentest bringen würde, den ich im Mai bei "MyHeritage" in Auftrag gegeben hatte.

Ich erledigte das im Foyer des Pressezentrums vom Eurovision Song Contest, der in diesem Jahr in Tel Aviv stattgefunden hat. Dort befand sich, noch vor dem Akkreditierungstischchen für die internationalen Medien, ein Stand der israelischen Firma, die unser Erbgut untersucht. Auf Werbetafeln konnte man sehen, dass die letztjährige ESC-Siegerin Netta, aber auch Céline Dion, Madonna und Abba Kunden bei MyHeritage waren. Der Test war kostenlos. Meine Frau und ich machten sofort mit. Ein freundlicher junger Mann entnahm ein paar Speichelproben, versiegelte sie und schickte sie ins Weltlabor. In etwa sechs Wochen könnten wir mit einer Antwort rechnen, sagte er. Wir nickten und