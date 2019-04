Warum jetzt viele Firmen nach Deutschland zurückkehren

Es hätte nicht viel gefehlt, und Ralf Litzenberg hätte seine Firma dichtmachen müssen. Teppichfabrik, 1880 gegründet, hatte fast ein Viertel ihres Umsatzes verloren, das Unternehmen aus dem sächsischen Oelsnitz schrieb Verluste.

2008 war das, kurz nach der Finanzkrise. Litzenberg überlegte, einen Teil der Fertigung in Billiglohnländer zu verlagern. Er sah sich Betriebe in Rumänien und Moldawien an, inspizierte Webereien in Bulgarien und Weißrussland. Und kehrte jedes Mal enttäuscht zurück. "Die Qualität stimmte einfach nicht."

So blieb Litzenberg am Ort und konzentrierte sich darauf, Teppichböden für Büros und Hotels zu fertigen. Eine kleine, aber lukrative Nische. Heute liefern die Halbmond Teppichwerke in 40 Länder. Die 200 Jobs sind erst einmal gesichert, und Litzenberg kann sich nicht mehr vorstellen, ins Ausland umzusiedeln. Wäre er damals gegangen, hätte die Firma "das bestimmt nicht überstanden", sagt der Manager. Viele Aufträge müssten heute in zwei bis drei Wochen erledigt werden,