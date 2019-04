Warum Julian Assange seinen Schutz verlor

Als die Polizisten Julian Assange am Donnerstag aus der ecuadorianischen Botschaft in London schleppten, sah er aus wie Karl Marx: weiße, wirre Haare, langer Bart. Doch während der geistige Vater des Kommunismus im 19. Jahrhundert in der britischen Hauptstadt als Exilant vor seinen Verfolgern sicher war, packten die Beamten von Scotland Yard den australischen Gründer der Enthüllungsplattform WikiLeaks recht robust an. Sie zerrten den protestierenden Assange, 47, in einen Mannschaftswagen und fuhren davon. Nach sieben Jahren Schutz durch Ecuador ist Assange nun seinen Verfolgern ausgeliefert.

Scotland Yard wirft dem Journalisten, Hacker und Aktivisten vor, die Auflagen der ihm Ende 2010 gewährten Haftverschonung verletzt zu haben. Ein Vergehen, auf das maximal ein Jahr Haft oder 5000 Pfund Geldstrafe stehen. Das ist die formale Begründung für die Festnahme.

In Wahrheit geht es um viel mehr, was die britische Polizei schnell einräumte: Offenbar hat das US-Justizministerium schon lange ein geheimes