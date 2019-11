Erschöpft, vergiftet, kaputt. Das sind die gängigen Beschreibungen der SPD, auch von Journalisten. Während die CDU die Merkel-Nachfolge ausknobelt, geht nach landläufiger Meinung die gut 150 Jahre alte Sozialdemokratie ihrem Ende entgegen. Die These von der sterbenden SPD klingt immer irgendwie richtig. Aber stimmt sie auch noch in Zeiten, in denen die alten Gesetzmäßigkeiten der bundesrepublikanischen Politik zerbröseln? Man kann es auch so sehen: Das Rennen ums Kanzleramt ist wieder völlig offen. Denn die Konservativen zerlegen sich, die Wirtschaft schwächelt, das politische System zerfranst. Weil inzwischen sieben Parteien im Bundestag sitzen, könnten in einem Dreierbündnis wie der Ampel- oder der Linkskoalition künftig sogar gut 20 Prozent genügen, um den Kanzler zu stellen. Ja, der SPD geht es schlecht. Aber in diesem Klima sollten 20 Prozent selbst für sie noch drin sein.

Ab Dienstag dürfen die SPD-Mitglieder abstimmen, welches der zwei Finalteams sie als Vorsitzende haben möchten.