Warum Pausen und Puffer auf Ihre To-do-Liste gehören

Kaum ein Tag, an dem Eva Hegel* ihr Büro vor 17 Uhr verlässt, obwohl sie nur eine Teilzeitstelle im Sekretariat eines Universitätsprofessors hat. Sie ärgert sich, dass sie nicht früher von ihrem Schreibtisch an der TU Berlin loskommt, und sieht das Problem in ihrem Arbeitstempo. "Das läuft noch nicht rund. Ich brauche einfach zu lange für die Bearbeitung der Vorgänge", kritisiert sie sich selbst. Und auch ihrem Chef wäre es lieber, sie würde keine Überstunden machen.

Das Büro der 52-Jährigen sieht tadellos aus. Die wenigen Ablagen sind sauber beschriftet, Postausgang, Posteingang, Rechnungen. Keine Papierstapel, keine unbeschrifteten Ordner, schon gar keine Rumpelecke mit schmutzigen Tassen und Ausrangiertem. Sogar ein Besucher, der gar nicht weiß, was hier passiert, könnte sich zurechtfinden.

Und trotzdem plagt Hegel das Grundgefühl unserer Zeit, sie würde nicht effizient genug arbeiten, sie sei nicht das perfekt laufende Rädchen im Getriebe der Universität. Vielen Beschäftigten geht es