Warum Sie sich an die schönsten Tage Ihrer Kindheit nicht erinnern

Das erste neuseeländische Hausschwein ihres Lebens sieht Elsa an einem sonnigen Tag im Frühling, dem zweiten ihres Lebens. Elsas Eltern, ein Paar Anfang dreißig, werden sich noch lange an den Ausflug erinnern. An die Autofahrt aus Magdeburg hinaus, hoch zu dem kleinen Berg, auf dem der Tierpark liegt. An Frühlingsblumen und Sprite und Schaukelschwingen. An die kleinen Hände, die Erwachsenenfinger fordern, wenn es steile Böschungen hinaufgeht. An den Wald, das Stimmengewirr, die Sonnenstrahlen. Wie Elsa staunt. Wie Elsa sich freut. Wie Elsa über Holzzäune guckt. Und wie Elsa hinter einem dieser Zäune zum ersten Mal dieses Schwein sieht.

Wie überhaupt gerade so viele Dinge zum ersten Mal geschehen. Die ersten Schritte (mit schwankender Kleinkind-Entschlossenheit den Flur hinab). Die ersten Schnürschuhe (rosa und ihr ganzer Stolz). Das erste Bällebad (nicht so gut wie Bobbycars).

Das erste Milchhörnchen von dem Bäcker neben der Kita. Der erste Husten. Die erste Straßenbahnfahrt, das erste Stuhl-Erklimmen,