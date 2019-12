Dieser Text stammt aus der Reihe SPIEGEL+ Beststeller. Er erschien zuerst im September 2016.

In einem Seminarraum der psychosomatischen Klinik in Bad Bramstedt sitzen elf Frauen und zwei Männer in einem Stuhlkreis, vorn ein Tisch mit Kaffee und Keksen, eine Pinnwand, ein Flipchart, ein Karton mit bunten Karten und Filzstiften. Alle, die hier sitzen, sind Lehrer. Draußen ist Sommer, der Schulbeginn kommt mit jedem Tag näher. Die Runde trifft sich zu ihrer letzten Sitzung, der Kurs, den sie dann beendet haben wird, heißt "Agil", eine Abkürzung für "Arbeit und Gesundheit im Lehrerberuf". Dahinter steckt eine Therapie, entwickelt für Lehrer, die entweder schon unter Burn-out leiden oder die, wie in diesem Fall, befürchten, einen Burn-out zu bekommen.

Mittendrin sitzt Wibke Kiunke, eine Frau mit roten Haaren und runder Metallbrille, sie ist Oberärztin und stellt das Thema des Nachmittags vor: "Erholung, Wertschätzung". Es geht um Fragen wie: Was ist Wertschätzung? Und was ist Erholung? Kann Arbeit