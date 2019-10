Reinhardt: Natürlich ist unsere Welt überkompliziert geworden. Die Sehnsucht nach dem Mysterium ist also ebenso die Sehnsucht nach einer großen Vereinfachung. Von der Erde aus lassen sich so viele Sterne erkennen, weitere erahnen, es sollen Trilliarden sein, wir Menschen fühlen uns da im Kosmos leicht verloren, unbedeutend. Wir wünschen uns also eine Aufwertung, eine Erkenntnis auch über den Sinn des Lebens, und hoffen, solche Offenbarungen in der Vergangenheit zu finden. Schon die Geistesgrößen der Renaissance und folgender Jahrhunderte diskutierten erbittert darüber, wo die größere Weisheit zu finden ist, in der Antike oder in der Gegenwart. Doch die Mehrheit der Menschen bewahrt bis heute das Grundgefühl, dass die Wahrheit im Gestern zu finden ist. Dass sich dort eine Erklärung findet für das, was uns Menschen vielleicht verloren gegangen ist. Mit dem Aspekt der Schönheit ist es nicht so einfach.

SPIEGEL: Wie meinen Sie das?

Reinhardt: Sind die Szenen beispielsweise eines Pieter Bruegel schön? Ist die "Mona Lisa" wirklich schön? Ich glaube nicht! Ich glaube auch nicht, dass sie Leonardos Ideal von Schönheit entspricht. Er drückt etwas anderes aus, was ihm sehr wichtig gewesen sein muss. Er wollte das Bild nicht verkaufen, er wies Fürsten, die bei ihm Schlange standen, brüsk zurück. Er sah etwas anderes als Schönheit in dieser Frau. Meiner Meinung nach wollte er mit dem Gemälde die Erdgeschichte thematisieren, das Erdalter.