SPIEGEL: In der schwedischen Stadt Göteborg ist eine unbefristete Stelle ausgeschrieben: umgerechnet 2046 Euro brutto im Monat fürs Nichtstun. "Die Arbeit ist das, was der Angestellte tun will", heißt es in der Jobbeschreibung. Eine gute Idee?

Welzer: Eine charmante Idee. Wir wundern uns nicht, wenn jemand 3000 Euro Rente bekommt und Däumchen dreht, weil wir wissen, dass er dafür gearbeitet hat. Wir halten es aber für irrational, dass jemand für gar nichts entlohnt wird. Dahinter steckt der absonderliche Gedanke, dass Arbeit an sich besser sei als Müßiggang.

SPIEGEL: Und das stimmt nicht?

Welzer: Wieso soll es sinnvoller sein, in der Rüstungsindustrie zu arbeiten und Waffen herzustellen, deren einziger Zweck die Zerstörung ist, als auf der Wiese zu liegen und in den Himmel zu gucken?

SPIEGEL: Was soll es bringen, sich auf die Wiese zu legen?

Welzer: Wir leben in einer Kultur des "Alles immer". Der Rückzug aus der Unruhe des Alltags ist wichtig, wir brauchen die Kontemplation, die Leere. Der