Warum Studienabbrecher auf dem Arbeitsmarkt heiß begehrt sind

Nach dem Abitur stand Lars Spilles, wie so viele Schulabgänger, vor einer großen Frage: Wie soll es weitergehen? Was könnte er beruflich machen? Soll er eine Ausbildung beginnen? Oder ein Studium? Und wenn ja: welches Fach?

Die letzte richtige Berufsidee hatte er im Kindergarten, als er davon träumte, Archäologe zu werden. Lars war überfordert mit all den Möglichkeiten, die sich plötzlich vor ihm auftaten – zum ersten Mal seit 13 Jahren durfte er sein Leben selbst in die Hand nehmen. Doch die Freiheit, die er so lange herbeigesehnt hatte, machte ihm jetzt plötzlich vor allem Angst.

In seiner Unsicherheit beriet er sich mit Freunden und Familie. Für sie stand fest: Lars sollte an die Uni, er sollte seine mühsam erworbene Hochschulzugangsberechtigung nutzen. "Das Studium stand im Vordergrund, das Fach war erst einmal zweitrangig", erinnert er sich. Vor allem seine Mutter, eine Friseurmeisterin mit eigenem Salon, träumte von einem akademischen Abschluss für ihren ältesten Sohn. Jura, das wäre