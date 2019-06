Was Deutsche von Italienern lernen können - und umgekehrt

Wie deutsch ich wirklich bin, ahne ich erst, seitdem ich in Italien lebe. Seit sechs Jahren also. Bis dahin war ich überzeugt, die Italiener von unzähligen Urlaubsreisen her zu kennen – als Menschen, die entspannter, weil weniger stur sind als Deutsche, und dazu sonnenverwöhnt; als ein Volk, das jahrtausendealte Kultur in der DNA hat und Klippen im Alltag, nicht nur im Verkehr, mit einem Mix aus Eleganz und Anarchie umschifft.

All das ist richtig. Es fühlt sich nur, aus nächster Nähe besehen, anders an.

Der Zusammenprall mit der Wirklichkeit begann vor meiner Haustür, im römischen Stadtteil San Saba. Auf diesem Hügel bei den Caracalla-Thermen stand der Legende nach das Findelkind Remus während des Vogelflug-Orakels, aus dem am Ende Bruder Romulus als Sieger hervorging – was für Remus den Tod und für die entstehende Stadt den Namen Rom zur Folge hatte.