Was Frauen in der Politik noch besser machen können

Generationen Frauen haben gekämpft für das, was jetzt passierte, weil aber Geschichte immer Pointen bereithält, bittere und schöne, halten auch diese historischen Tage gleich mehrere Pointen bereit.

Pointe 1 liefert die Zahl 100. Im Jahr 1919 durften Frauen in Deutschland das erste Mal wählen, im Jahr 2019 nun wird nicht nur Deutschland von einer Frau regiert, sondern die EU-Kommission erstmalig von einer Frau geführt, einer Deutschen. Zum ersten Mal wird eine Frau, eine Französin, die Europäische Zentralbank leiten. Am Dienstagabend, dem Abend der Wahl Ursula von der Leyens zur Kommissionspräsidentin, dominierten Frauen die Nachrichtenlage in Deutschland wie vielleicht nie zuvor. Erstmalig in der deutschen Geschichte ging auch das Amt an der Spitze des Verteidigungsministeriums von einer Frau an eine Nachfolgerin. 100 Jahre liegen zwischen dem einen und den anderen Ereignissen – für Geschichtsschreiber ein willkommener Effekt.

Pointe 2 entsteht dadurch, dass zwar eher linke Frauen den Feminismus