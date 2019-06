Was gegen Stress im Studium hilft

In den letzten beiden Wochen des Semesters überkommt Marie manchmal das Gefühl, sie müsse noch etwas ganz anderes bestehen als die vielen Klausuren. Etwas Größeres, etwas Grundsätzlicheres. Eine Art Eignungstest.

Bis zu acht Klausuren, außerdem Gruppenarbeiten und Projekte – alles vielleicht nur dazu gedacht, diejenigen unter ihren Kommilitonen auszusortieren, die später im rauen Berufsalltag ohnehin nicht gut bestehen würden. Das zumindest glaubt die Studentin, die hier Marie genannt wird. Ihren echten Namen möchte sie nicht preisgeben – sie will keinen schlechten Eindruck an der Hochschule machen.

Wer dem Druck im Studium nicht standhält, wird es dort erst recht nicht schaffen. Marie studiert International Management an der ESB Business School in Reutlingen, ein zweisprachiges Doppelabschlussprogramm. Später möchte sie in einer Managerposition arbeiten. "Und das ist nun mal mit viel Aufwand und Stress verbunden." Die ersten zwei Jahre hat sie in Deutschland studiert, für den zweiten Teil