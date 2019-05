Was ist heute eine gute Mutter, was ein guter Vater?

Eine Altbauküche im Berliner Stadtteil Prenzlauer Berg. Am Kopf des Tisches ein Kinderhochstuhl. "Dort, wo früher der Platz des Patriarchen war, thront bei uns ein Vierjähriger", sagt Svenja Flaßpöhler und lacht. Ihr Sohn ist in der Kita, ihre elfjährige Tochter in der Schule. Flaßpöhler, 43, Chefredakteurin des "Philosophie Magazins", ist bekannt geworden durch das Buch "Die potente Frau", eine feministische Kritik der #MeToo-Bewegung. Gemeinsam mit ihrem Mann, dem Schriftsteller Florian Werner, 47, hat sie nun ein neues Buch veröffentlicht: "Zur Welt kommen. Elternschaft als philosophisches Abenteuer". Als während des Interviews die Tochter nach Hause kommt, steht Werner auf und nimmt sie in Empfang. Flaßpöhler redet weiter.

SPIEGEL: Frau Flaßpöhler, Herr Werner, was spricht heute dafür, ein Kind zu bekommen?

Werner: Zunächst einmal: gar nichts. Ökologisch betrachtet, ist es ein Unding. Es gibt schon über sieben Milliarden Menschen auf der Welt. Auch ökonomisch spricht wenig dafür. In Deutschland kostet ein Kind bis zur Volljährigkeit im Schnitt knapp 130.000 Euro. Das sind die reinen Lebenshaltungskosten, ohne Klavierunterricht und Meerschweinchen.

SPIEGEL: Das Kind ein Kostenfaktor, eine Ökosünde sogar: Das erinnert an die schlichten Thesen, mit denen die Lehrerin Verena Brunschweiger gerade provoziert.

Flaßpöhler: Eine Menschheit, die nicht fortexistieren will, ist das deprimierendste, was ich mir vorstellen kann. In einer solchen Welt will selbst Frau Brunschweiger nicht leben. Dennoch sind Kinder mit den höchsten Werten der Moderne nur schwer vereinbar. Wir wollen uns heute selbst verwirklichen, selbstbestimmt leben, gerade als emanzipierte Frauen. Dieser Wille wird von Kindern durchkreuzt. Aber dabei lernt man: Die Momente höchsten Glücks sind genau die, über die man gerade nicht verfügt. Kinder sind das Unverfügbare schlechthin.

Werner: In der scheinbaren Widersinnigkeit liegt der Sinn. Ein Kind zu bekommen mag nicht nachhaltig sein. Andererseits stellt es eine denkbar starke Motivation dar, die Welt zu bewahren und sich nachhaltig zu verhalten. Und rein ökonomisch durchbricht es die Logik von Gabe und Gegengabe, die unsere Gesellschaft sonst so sehr prägt: die Erwartung des Homo oeconomicus, dass wir für alles, was wir tun, auch etwas zurückbekommen.