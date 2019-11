Der Himmel leuchtet blau über dem Kirchturm, die Herbstsonne scheint mild auf die gewellten Äcker. Andreas Reinhardt hat keinen Blick für die Bilderbuchlandschaft, er weist stolz auf einen Neubau am Ortsrand inmitten von Solarpaneelen.

"Heizzentrale Solarenergiedorf Liggeringen" steht auf dem Gebäude. Der Geschäftsführer der Stadtwerke Radolfzell erklärt, wie die Sache funktioniert: Die Sonnenkollektoren auf dem Feld erwärmen Wasser, das über ein Röhrennetz die angeschlossenen Haushalte heizt. Scheint die Sonne nicht stark genug, springt in der Zentrale eine Heizung an, in der Holzschnitzel verbrannt werden.

"Jede vor Ort erzeugte Energie ist besser als solche, die über lange Leitungen transportiert werden muss", sagt Reinhardt. Rund vier Millionen Euro haben seine Stadtwerke investiert und dabei gleich den Ortsteil saniert: Liggeringen am Bodensee, sieben Kilometer vom Radolfzeller Stadtzentrum entfernt, bekam ein Glasfasernetz, neue Straßenlaternen und Gehwege. Statt einzelner Heizkessel