Johanna Degen, 33, promoviert an der Europa-Universität Flensburg in Psychologie. Eines Abends loggte sie sich privat bei der App Tinder ein. Man lädt ein Bild hoch, danach werden einem potenzielle Datingpartner angezeigt. Das erste Foto, das Degen sah, war das eines halb nackten Mannes um die dreißig mit einem riesigen Fisch im Arm. Offenbar glaubte der Nutzer, damit bei Frauen landen zu können. Degen war fasziniert.

Sie schickte einen Screenshot an ihre Doktormutter, Andrea Kleeberg-Niepage, 49, Professorin für Entwicklungspsychologie. Kurz darauf entstand die Idee für das Forschungsprojekt "Hot or Not", heiß oder nicht, bei dem ihr Team 250 Profilbilder und 2651 Fragebögen auswertete. Außerdem führten sie knapp 70 qualitative Interviews mit Nutzern. Weltweit haben rund 5,7 Millionen Menschen ein Abonnement für die App.

SPIEGEL: Frau Degen, Frau Kleeberg-Niepage, wir sind ein Mann und eine Frau, beide zwischen 30 und 40 – wie sollten wir uns bei Tinder präsentieren, um erfolgreich zu sein?