Was, wenn Sie der nächste EU-Präsident wären?

Herzlichen Glückwunsch, Sie haben es geschafft! Sie stehen am Fenster im 13. Stock, in Ihrem neuen Büro in Brüssel. Die Scheiben hier oben, so heißt es, sind schusssicher, selbst das Geschoss einer Panzerfaust würde an der gekrümmten Außenfläche Ihres Amtssitzes abgleiten, hat die "NZZ am Sonntag" einmal, wohl reichlich übertrieben, geschrieben.

Die Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union wollen Sie dem Europaparlament als Kandidaten für den mächtigsten Posten der EU vorschlagen: Sie sollen Kommissionspräsident werden.

Wenn alles gut geht, wird das Europaparlament Sie Mitte Juli wählen. Wenig später werden Sie zum Europäischen Gerichtshof nach Luxemburg reisen und feierlich erklären, bei der Erfüllung Ihrer Aufgaben "Weisungen von einer Regierung, einem Organ, einer Einrichtung oder jeder anderen Stelle weder einzuholen noch entgegenzunehmen". Am 1. November ist es so weit: Sie übernehmen offiziell Ihr neues Amt.

Sie stehen dann an der Spitze einer Behörde, die es in Europa, ja,