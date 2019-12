Sie scheinen leicht zu seufzen, die Maschinen, dann fahren sie die Leistung hoch, es bläst. Ich habe ihnen noch keine Namen gegeben. Aber vielleicht kommt es noch so weit.

Sie kamen zu mir, nachdem ich im Sommer, es war Anfang Juli, in einer Samstagnacht einen Anruf auf meiner Mailbox vorfand. Es tropfe, meldeten Leute aus der Wohnung unter uns. Wir waren 800 Kilometer weit weg und dachten an die Badewanne, an tropfende Wasserhähne.

Handwerker kamen, zerschlugen ein paar Fliesen, experimentierten mit unserer Badewanne und fanden heraus: Wir waren unschuldig. Aus Rissen in der Warmwasserleitung in den Wänden musste es über Monate, vielleicht Jahre getropft haben. Die erste Trockenmaschine zog ein. Sie reichte nicht. Zwei weitere kamen dazu. Graugelbe, pustende Kästen, sie sollten tagsüber laufen und am besten auch nachts. 14 Tage lang, das war die Ansage.

Als Maschine Nummer vier und fünf einzogen, es war inzwischen Ende August, und man hatte zwei weitere feuchte Wände gefunden, sagte ich mir: